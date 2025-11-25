أستاذ بالأزهر: القرآن ليس مجرد تلاوة.. وهذه مراحل التعامل مع كتاب الله

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن التعامل مع القرآن الكريم كمؤمن له أربع مراحل أساسية، تبدأ بالتلاوة، ثم الفهم، ثم التدبر، وأخيرًا العمل والتطبيق في الحياة اليومية.

وأوضح تمام خلال حديثه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن قراءة القرآن وحدها ليست كافية لتكون من أهل القرآن، بل المقصود هو العمل بما جاء فيه، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي يفضل من يتلو القرآن ويعمل به في الدنيا.

وأشار استاذ الفقه إلى أن التهيئة للقراءة ضرورية، حيث يجب أن يكون المسلم متطهّرًا، محافظًا على الأدب مع المصحف ومعاني القرآن، مستحضراً أن ما يقرأه هو كلام الله. وأضاف أن القرآن يرفع النفس ويهدي إلى السكينة والسلام الداخلي، ويبعث على الارتقاء الروحي والمعنوي، ويجعل المؤمن متصالحًا مع نفسه ومع الآخرين.

وأوضح تمام أن مرحلة الفهم تهدف إلى استيعاب معاني الآيات، والتدبر يعني الغوص في النص لاستخراج الحكم والعبر، أما مرحلة العمل فتتمثل في تطبيق القيم القرآنية في السلوك اليومي، مثل الصبر، التسامح، والتقوى، معتبراً أن القرآن يهدي المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويعطيهم أجرًا عظيمًا.

وأكد على أن قراءة القرآن مع التدبر والالتزام بالعمل به تجعل المسلم أقرب لله سبحانه وتعالى، وتجعله قادراً على مواجهة ضيق النفس والشدائد بالطمأنينة والإيمان، مستشهداً بقصص الأنبياء، مثل سيدنا يونس، الذي نجا بالتسبيح والذكر.

