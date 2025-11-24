45 عامًا على رحيل أحد أهم قراء مصر والعالم في العصر الحديث، فضيلة الشيخ محمود السيد علي خليل الحصري، سفير القرآن وشيخ المقرئين، ميزان القراء، وضابط الأداء، رئيس اتحاد قراء العالم الإسلامي، وأحد مفاخر مصر من أعلام الأزهر والإسلام.

وفي ذكرى رحيل فضيلة الشيخ الحصري عن عالمنا في يوم الاثنين 16 محرم سنة 1401هـ، الموافق 24 نوفمبر 1980م، وهو من بقي صوته يجوب العالم، يُعلّم الأجيال، ويشنِّف الآذان، ويثلج الصدور بقراءته العذبة المتقنة.. يرصد مصراوي أبرز 20 معلومة عن شيخ القراء الراحل، وثقها كتاب "محمود خليل الحصري شيخ عموم المقارئ المصرية يتيمة عصره ونابغة زمانه - دراسة وثائقية" للشيخ أحمد ربيع الأزهري، وجاءت في النقاط التالية:

1- اسم الشيخ الحصري كاملا هو: محمود السيد علي خليل الحصري الشافعي الشاذلي.

2- الشيخ الحصري كان مذهبه الفقهي هو المذهب الشافعي.

3- لقب بالحصري؛ لأن "السيد علي خليل" والد الشيخ محمود خليل الحصري كان رجلاً رقيقَ القلب طيب الخصال، يحمل ويحفظ القرآن في صدره، يُجيدُ صناعةَ "الحصير" ويشتغل بها، وكان كلما وجد مُصلى بلا حصير أو مفروشٍ بقش الأرز هَرع إليه وفرشه بالحصير الجديد، وكان يفعل ذلك تبرعًا؛ نظرًا لحبهِ الشديد لبيوت الله، ورغبةً في التقرب لله بهذا الصنيع، لذا أُطلق عليه لقب الحُصري، هذا اللقب الذي حمله بعد ذلك الشيخ محمود خليل الحصري واشتهر به "رحم الله الجميع" -.

4- ولد الشيخ الحصري في غرة شهر ذي الحجة سنة 1335 هـ الموافق 17 سبتمبر من عام 1917 في قرية "شبرا النملة" التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية بدلتا مصر.

5- هناك رؤية بشرت بنبوغه فوالده رأى رؤيا في أحد الأيام بأنَّ سلسلة ظهرِهِ - عموده الفقري - عبارة عن عنقودِ عنبٍ جميل، وأن الناسَ تأتي جماعات جماعات يأكلون ويقطفون من هذا العنقود، ومع ذلك فإنَّ حباتِ العنقود لا تنقص ولا تنضب مُطلقًا، وكل من يأكل يقول الله الله، وعاودته هذه الرؤية مرارًا، فأدرك بأنها أكبر من رؤيةٍ منامية عابرة، فتوجه لأحد المشايخ بمدينة طنطا ليفسرها له، فقال له: إذا كان لديك ابن علمه القرآن؛ فإنه لا يُقال "الله الله" إلا على كلام الله، اجعله من أهل القرآن، وألحقه بالأزهر يتعلم العلوم الشرعية ويحفظ كتاب الله.. فسوف يكون له شأن كبير عظيم.

6- توفى والد الشيخ الحصري عام 1927م وطفله محمود عمره عشر سنوات، فتكفلت أمه السيدة الفاضلة "فرْحُ محمد حفور" بتكملة ما بدأه الأب؛ حيث حرصت على أن يكمل طفلها محمود حفظه للقرآن، وقد كان وعلى أحسن حال.

7- بدأ الشيخ الحصري حفظ القرآن الكريم وعمره أربع سنوات، وأتم حفظ القرآن وهو في الثامنة من عمره، وجوَّدَهُ وهو في العاشرة من عمره، وبعد أن أتم حفظ القرآن في كتاب القرية ذهب لحفظه بالقراءات المختلفة في المسجد الأحمدي بطنطا يومياً ليحفظ القرآن الكريم على يد شيوخه المتقنين.

8- في الثانية عشر من عمره انضم الشيخ محمود خليل الحصري إلى المعهد الديني– المعهد الأحمدي - في طنطا فحصل على الشهادتين الابتدائية والثانوية، ثم تفرغ لتعلم القراءات العشر، حتى حصل على الإجازة في القراءات العشر على يد شيوخ العصر.

9- للشيخ الحصري سبعة من الأبناء وهم بالترتيب وفق تاريخ الميلاد: الأستاذ "علي"، السيدة "إفراج" وشهرتها "ياسمين"، الدكتور "محمد"، الأستاذ "السيد"، السيدة "شوقية"، الأستاذ "حسين"، السيدة "إيمان".

10- تقدم الشيخ محمود خليل الحصري عام 1944م إلى اختبارات الإذاعة المصرية كقارئ للقرآن الكريم "قبل أن يبلغ السادسة والعشرين من عمره".. ونجح نجاحًا مبهرًا، وما هي إلا أسابيع قليلة وسطع صوت الشيخ الحصري في الإذاعة، وكان أول بث مباشر للشيخ الراحل بالإذاعة على الهواء في 16 نوفمبر 1944م، قبل أن يبلغ السادسة والعشرين.

11- صدر أمر وزارة الأوقاف رقم (267) في 12 مارس 1946م بتعيين الشيخ محمود خليل الحصري قارئا بالمقرأة الأحمدية بماهية جنيهين شهريا.

12 - تدرج الشيخ محمود خليل الحصري في الانتداب وصولا إلى الإشراف فنيًا على المقارئ بالتفتيش على مستوى محافظة الغربية مع رفع مرتبه من ثلاثة إلى خمسة جنيهات.

13- وفي عام 1955م انتقل الشيخ محمود خليل الحصري إلى مسجد الإمام الحسين- رضي الله عنه - في القاهرة، ثم نُقل من ذلك كله إلى مفتش مقارئ للقاهرة بمرتب عشرة جنيهات شهريًا ابتداءً من أول فبراير 1957م.. وفي عام 1958م عُين الشيخ محمود خليل الحصري وكيلاً لمشيخةِ المقارئ المصرية.

14 - وفي 26 أكتوبر 1959 وافقت مشيخة الأزهر على قرار بتعيين الشيخ محمود خليل الحصري عضوا في لجنة تصحيح المصاحف ومراجعتها بالأزهر الشريف.

15- وفي 11 ديسمبر 1967م عين الشيخ محمود خليل الحصري خبيرًا في شئون قراءات القرآن الكريم للجنة بحوث القرآن والسنة بمجمع البحوث.

16- يُعد الشيخ محمود خليل الحصري أول من سعى في إنشاء نقابة للقراء لخدمة أهل القرآن، وطالب بتأليف لجنة من مشيخة الأزهر ووزارتي الأوقاف والداخلية لصيانة القرآن تسمى "لجنة مراقبة القراء"، تكون مهمتها مع النقابة التحقيق مع القارئ الذي يتلاعب بكتاب الله عز وجل، وتوجه إليه الإنذار بسحب بطاقته، وإذا كرر المخالفة يتم وقفه عن القراءة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبتكرار المخالفة تسحب منه البطاقة ويمنع نهائيًا من القراءة.

17- كان الشيخ الحصري مثالاً للتواضع، وكان شعاره الأثير: «لا همَّ مع الله»، وكان ينادي الفقراء والعمال بكلمة «عم فلان» ويعاقب أولاده إذا لم يفعلوا ذلك، وحينما يلومه البعض فى تبسطه مع الفقراء واليتامى يرد عليهم بالحديث الشريف «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ».

18- ظل الشيخ محمود خليل الحصري - رحمه الله تعالى - شيخا لعموم المقارئ المصرية طيلة عشرين عامًا، ورئيسا لاتحاد قراء العالم (اقرأ) إلى تاريخ وفاته رحمه الله.

19- سافر الشيخ محمود خليل الحصري إلى فلسطين للمشاركة في مراسم افتتاح مسجد الأزهر هناك، وقد صلى في المسجد الأقصى وقرأ بين جنباته، وهو من القراء القلائل الذين أنعم الله عليهم بالقراءة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهذا من مناقب الرجل.

20- الشيخ محمود خليل الحصري أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية حفص عن عاصم، وظلت إذاعة القرآن الكريم تقتصر على إذاعة صوته منفردا لمدة طويلة، وكان ذلك عام1961م حيث أذيع المصحف المرتل لأول مرة في صباح يوم الإثنين الموافق 8 ربيع الآخر 1381هـ - الموافق 18 سبتمبر 1961م، إيذانا بعهدٍ جديد للمصحف الشريف، وإعلانا عن نجاح الخطوة الأولى في مشروع (الجمع الصوتي للقرآن الكريم).

21- الشيخ محمود خليل الحصري أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية ورش عن نافع، وكان ذلك عام 1964م، وكان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية قالون ورواية الدوري وكان ذلك عام 1968م، وكذلك كان أول من سجل المصحف المعلم في أنحاء العالم (طريقة التعليم) وكان ذلك عام 1969م، وكان - رحمه الله - أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر (مصحف الوعظ) وكان ذلك عام 1975م.

22- الشيخ محمود خليل الحصري هو أول من رتل القرآن الكريم في كل أنحاء العالم الإسلامي في مقر الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية، وكان ذلك في عام 1977م، وكذلك كان أول من رتل القرآن الكريم في القاعة الملكية وقاعة هيوارت المطلة على نهر التايمز في لندن، ودعاه مجلس الشئون الإسلامية إلى المدينتين البريطانيتين "ليفربول" و"شيفلد" ليرتل أمام الجاليات العربية والإسلامية في كل منهما، وكان ذلك عام 1978م.

23- الشيخ محمود خليل الحصري رتل وأذن لصلاة الظهر في الكونجرس سنة 1978م في أثناء زيارة وفد مشيخة الأزهر لأمريكا، وهو أول من قرأ القرآن الكريم في البيت الأبيض، وله من المؤلفات 12 مؤلفًا، هي: 1-كتاب: "أحكام قراءة القرآن الكريم"، 2- "القراءات العشر من الشاطبية والدرة"، 3 - "معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء"، 4- "الفتح الكبير في الاستعاذة والتكبير"، 5-"أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر"، 6-"مع القرآن الكريم"، 7- "رواية ورش عن نافع المدني"، 8- "قراءة الدوري عن أبي عمرو البصري"، 9- "نور القلوب في قراءة الإمام يعقوب"، 10-السبيل الميسر في قراءة الإمام أبي جعفر"، 11- كتاب:"رواية قالون عن نافع"، كتاب "رحلاتي في الإسلام".

24– الشيخ محمود خليل الحصري أول من سجل المصحف المرتل بقراءة حفص عن عاصم باستوديوهات الإذاعة، ليشنف أسماع المسلمين في أرجاء المعمورة، وتم توزيع المصحف المرتل كاملاً في 23 يوليو 1961 للمرأة الأولى في تاريخ الإسلام، وفي عام 1964م تم افتتاح إذاعة القرآن الكريم بالمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، وفي عام 1965م.

25- للشيخ محمود خليل الحصري ختمة برواية حفص عن عاصم، بقصر المد المنفصل، وهي أول ما سجل، سجلها سنة 1961م، وله ختمة برواية ورش عن نافع، سنة 1964م، وله - رحمة الله عليه - ختمة برواية قالون عن نافع، سنة 1968م، وله ختمة برواية الدوري عن أبي عمرو، وختمة برواية قُنْبُل عن ابن كثير.

