هل مساعدة الزملاء في الامتحان حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم مساعدة الزملاء أثناء الامتحان، موضحًا موقف الشريعة الإسلامية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن التعاون بين الناس في الشريعة الإسلامية أمر محمود، ولكن بشروط أن يكون التعاون على البر والتقوى، وليس على الإثم والعدوان.

وأشار إلى أن مساعدة الزميل في الغش أثناء الامتحان تدخل ضمن التعاون على الإثم، وهو أمر محرم شرعًا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا"، مؤكداً أن الحديث يشمل جميع أنواع الغش وليس فقط في الطعام أو الشراب، بل في كل المجالات التي يكون فيها خرق للأمانة أو القواعد الشرعية.

وأوضح أن الإجابة عن أسئلة زميلك في الامتحان مخالفة لمقصد الامتحان الأساسي، وهو تقييم قدرات الطالب، وبالتالي فإن هذا الفعل لا يجوز شرعًا ويعد خطأً.

وأكد على أن الشريعة الإسلامية تحث على الصدق والأمانة في كل الأمور، وأن الغش بأي شكل كان لا يوافق هذا التوجيه.

اقرأ ايضًا

هل غرامة التأخير في سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يوضح

خالد الجندي: الكفر بالله 3 أنواع.. وأصحاب هذا النوع "أستاذهم إبليس"

هل دخل الشقق والمحلات المؤجرة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يوضح 3 شروط