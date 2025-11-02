إعلان

المفتي يوضح مقدار السترة في الصلاة ومسافة المرور أمام المصلي

كتب-محمد قادوس:

05:34 م 02/11/2025

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" ما مقدار السترة في الصلاة؟ وما مسافة المرور أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي أن اتخاذ السترة في الصلاة يعين المكلف على استحضار الخشوع، وحضور القلب، وعدم التشويش عليه من قِبل المارة حال صلاته، وهو أمر مطلوب ومستحب شرعًا.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: تتحقق السترة طولًا بذراع -(46.375) سم- فأكثر، وعرضًا بما يجعلها واضحة للناظر حتى يتحقق المقصد منها.

وأوضح المفتي، إذا اتّخذ المصلّي سترةً حَرُم على المارّ المرور بينه وبينها، واقتصر على المرور من ورائها، أمّا إذا لم تكن له سترة، فإنَّ حدّ المانع من المرور يكون بمقدار ما يشغله المصلّي في أداء صلاته، من موضع قدميه إلى موضع سجوده.

اقرا يضًا:

لا يجوز شرعًا.. المفتي يحذر من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في طلب الفتاوى

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

نظير عياد السترة الصلاة

