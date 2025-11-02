هل يجوز ترديد الآيات القرآنية وراء القارئ؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" أنا مش بعرف اقرأ القرآن وبشغل الموبايل وبقرأ وراه هل كده صح وآخد الأجر؟

في رده، قال أمين الفتوى انت هتاخد أجرين مش أجر واحد، فسيدنا النبي-عليه الصلاة والسلام- قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران أجر القراءة وأجر التعب.

وأضاف عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن كل حرف تقرأه كما بين لنا النبي أن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف.

ولفت أمين الفتوى إلى أن النبى أرشدنا كثيرا بقراءة القرآن وقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظل طعمها خبيث وريحها.

تابع عبد السلام، النظر فى المصحف من غير القراءة عبادة، مؤكدا للسائل أن الله سيعطيه أجران لأنه يحاول أن يسمع ويردد وسيعطيك أجر الذين يتلون كتاب الله، ودى من أعظم الأعمال.

وأوضح أمين الفتوى أن من يريد التجارة مع الله فعليه بالثلاث أشياء وهم قراءة القرآن والحفاظ على الصلاة وأن ينفق مما رزقه الله، فيرجون تجارة لن تبور.

اقرا يضًا:

لا يجوز شرعًا.. المفتي يحذر من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في طلب الفتاوى

أستاذ فقه يكشف أول صحابي طبق" الجهاز المركزي للمحاسبات": من أين لك هذا؟

كيف ننجو من الناس المؤذية؟.. أسامة قابيل يوضح الوصية النبوية للنجاة

"عندي 15 سنة هل ينفع أكون محرم لأمي في الحج؟".. أمين الفتوى يجيب (فيديو)