يسري جبر: يجوز للولي عرض ابنته على من يراه صالحًا للزواج

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز لولي المرأة أن يعرضها للزواج على من يراه رجلاً صالحاً، مؤكداً أن هذا الأمر ليس من خوارم المروءة أو مما يعيب الرجل، بل هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

واستشهد العالم الأزهري، بالحديث الذي رواه الإمام البخاري حين عُرضت على النبي- صلى الله عليه وسلم- ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب ليتزوجها، موضحًا أن الصحابة كانوا يبادرون بعرض بناتهم على من يرونه أهلاً للزواج كالنبي عليه الصلاة والسلام.

وأشار إلى أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نفسه هو من عرض ابنته السيدة فاطمة الزهراء على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

وأضاف جبر، وخلال حلقة من برنامجه "اعرف نبيك"، على قناة "الناس": أن النبي- صلى الله عليه وسلم- رفض الزواج من ابنة عمه حمزة لأنها ابنة أخيه من الرضاعة، حيث إن سيدنا حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام قد رضعا كلاهما من "ثويبة"، وبذلك أصبح سيدنا حمزة أخًا للنبي من الرضاعة، وابنته لا تحل له.

وشرح القاعدة الفقهية قائلاً إن كل من تحرم بالقرابة والنسب، تحرم كذلك بالرضاعة، فإذا رضع طفل من امرأة، أصبح جميع أبنائها وبناتها إخوة له من الرضاعة.

