هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلي الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أحد المتابعين يقول فيه:" ما حكم الصور التي نتعلقها على الحيطان في البيوت؟ هل هي صحيحة أم حرام؟".

واجاب أمين الفتوى، أن الصور الفوتوغرافية التي نلتقطها اليوم، سواء كانت لأشخاص أو للحيوانات أو للطبيعة، جائزة ولا حرج فيها، مبينًا أن الحديث عن الصور في السنة كان متعلقًا بالتماثيل أو الصور التي تُصنع للعبادة دون الله سبحانه وتعالى.

وبيّن أن حكم الصورة الفوتوغرافية يعتمد على بعض الشروط المهمة، أولها عدم كشف العورات في الصورة، وعدم وضعها في مكان عام يشاهده الجميع، خصوصًا إذا كانت الصور لأشخاص بالغين من غير محارم، مثل الزوجة أو الابنة، حتى لا تكون مخالفة للآداب الشرعية.

وأضاف كمال، خلال حواره ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أنه إذا كانت الصورة داخل الغرفة الخاصة، ويطلع عليها المحارم فقط، فلا حرج في تعليقها، موضحًا أن الصور الخاصة يجب أن تبقى في المكان الخاص الذي لا يطلع عليه العامة.

ولفت أمين الفتوى، بأن الصور الفوتوغرافية في البيوت، عند الالتزام بالشروط الشرعية المذكورة، جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله، داعيًا الناس إلى مراعاة الآداب الشرعية في عرض الصور أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضًا:

هل الهدايا الذهبية المقدمة للأطفال يجوز للآباء التصرف فيها؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

أمين الفتوى يوضح مواصفات حجاب المرأة الشرعي: 3 شروط أساسية

هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. الإفتاء تجيب بالحديث الشريف