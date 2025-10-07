موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، في تمام الساعة 6:33 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر:

الفجر 5:25 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12:43 م

العصر 4.03 م

المغرب 6:33 م

العشاء 7:50 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم نوّر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسّر غيوبنا، وارزقنا علمًا نافعا، وقلبًا خاشعا، ورزقًا واسعا، وعينًا دامعة، ونفسًا قانعة، وشفاءً من كل داء .. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.

اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللَّهُمَّ ارزقنا من واسع فضلك رزقاً يشرح صدورنا، ويزيل همَّنا ويفرّج ضيقنا، اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا، اللَّهم إنّا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق، ونسألك غِنىً يُغنينا عن سؤال غيرك، وفرجاً قريباً يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينة.

اللهم احشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين.. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.