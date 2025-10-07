توجيه ملكي بشأن "مسجد القبلتين" في المدينة المنورة.. ما القصة؟

تسهيلًا للمصلين في أداء الصلاة بجميع الأوقات، وانطلاقا من مكانته الدينية والتاريخية.. وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بفتح "مسجد القبلتين" في المدينة المنورة على مدار 24 ساعة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

تأكدت جاهزية المسجد للتشغيل على مدار الساعة وتهيئته للمصلين بالخدمات التي تضمن راحتهم وأداء فروضهم بكل يسر وطمأنينة، حيث يفد إلى مسجد "القبلتين" التاريخي مئات الزائرين يوميا للصلاة فيه، ويعدّ المسجد الذي يقع على بُعد خمسة كيلومترات إلى غرب المسجد النبوي، أحد أبرز الأماكن التاريخية التي يقصدها الزائرون خلال فترة وجودهم في المدينة.

ويرتبط المسجد تاريخيا بأحد أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، متمثلا في تغيّر القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في مكة، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة.

أبرز المعلومات عن مسجد القبلتين بالمدينة المنورة

سبب التسمية: يُسمى مسجد القبلتين لأنه المسجد الوحيد الذي صُليت فيه صلاة واحدة باتجاه قبلتين مختلفتين. في السنة الثانية للهجرة (623م)، نزل الوحي على النبي محمد ﷺ بتغيير القبلة من المسجد الأقصى في القدس إلى الكعبة المشرفة في مكة أثناء صلاة الظهر، فتحول المصلون من اتجاه إلى آخر في نفس الصلاة.

الموقع: يقع المسجد في المدينة المنورة، شمال غرب المسجد النبوي، على بعد حوالي 7 كيلومترات، في منطقة مرتفعة قرب وادي العقيق. يُعتبر من المعالم التاريخية البارزة في المدينة.

الحدث التاريخي: شهد المسجد حدث تغيير القبلة بناءً على الآية القرآنية: "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (سورة البقرة: 144). كان هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ الإسلام، مؤكدًا استقلال الأمة الإسلامية.

التصميم المعماري: يتميز المسجد بتصميم تقليدي مع قبة مركزية ومئذنتين، إحداهما ترمز إلى القبلة القديمة (المسجد الأقصى) والأخرى إلى القبلة الجديدة (الكعبة). تم تجديده عدة مرات، ويضم الآن قاعات واسعة للصلاة ومرافق حديثة.

أهميته الدينية: يُعد من المساجد السبعة التاريخية في المدينة المنورة، ويزوره المسلمون ضمن برامج زيارة المواقع الدينية. لا يُعتبر واجبًا شرعيًا للزيارة، لكنه يحمل قيمة رمزية كبيرة لارتباطه بحدث تغيير القبلة.

التجديدات الحديثة: خضع المسجد لتجديدات كبيرة في العصر السعودي، خاصة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، لتوسيع مساحته وتحسين مرافقه لاستيعاب أعداد أكبر من الزوار والمصلين. يتميز الآن بتكييف مركزي وساحات خارجية، فضلاً عن التجديدات الحديثة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

السياحة الدينية: يُعتبر وجهة رئيسية للحجاج والمعتمرين الذين يزورون المدينة المنورة، حيث يجذب الزوار للتعرف على قصته التاريخية. يُنصح الزوار بالصلاة فيه والتأمل في أهمية حدث تغيير القبلة كرمز لوحدة المسلمين.

