الأزهر يكشف 7 أسباب للنصر في السادس من أكتوبر.. في الذكرى الـ 52

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، التابع للأزهر الشريف، عن سبعةٌ أسباب النصر في الذكرى الـ 52 لنصر السادس من أكتوبر.

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: بهذا يكون النصر .. حين يمتزج الإيمان بالإعداد، والعزيمة بالاتحاد، والدعاء بالعمل الجاد، مشيراً إلي السبعةٌ أسباب النصر، وهم:

1- الإيمان بالله، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي "حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" ‎[الروم: 47]

2- التأييد من الله، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي"إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" ‎[آل عمران: 160]

3- نصرة الدين والحق، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي" وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ" ‎[الحج: 40]

4- حسن الإعداد، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي" وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ" ‎[الأنفال: 60]

5- وحدة الصف،مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ" ‎[الصف: 4]

6- الثبات عند اللقاء، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"‎[الأنفال: 45]

7- دعاء الضعفاء, مستشهداً في ذلك بقول"هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ" ‎[أخرجه البخاري]

