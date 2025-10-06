الأزهر يكشف 7 أسباب للنصر في السادس من أكتوبر.. في الذكرى الـ 52
كتب : محمد قادوس
مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، التابع للأزهر الشريف، عن سبعةٌ أسباب النصر في الذكرى الـ 52 لنصر السادس من أكتوبر.
وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: بهذا يكون النصر .. حين يمتزج الإيمان بالإعداد، والعزيمة بالاتحاد، والدعاء بالعمل الجاد، مشيراً إلي السبعةٌ أسباب النصر، وهم:
1- الإيمان بالله، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي "حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" [الروم: 47]
2- التأييد من الله، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي"إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" [آل عمران: 160]
3- نصرة الدين والحق، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي" وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ" [الحج: 40]
4- حسن الإعداد، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي" وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ" [الأنفال: 60]
5- وحدة الصف،مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ" [الصف: 4]
6- الثبات عند اللقاء، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالي" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"[الأنفال: 45]
7- دعاء الضعفاء, مستشهداً في ذلك بقول"هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ" [أخرجه البخاري]
