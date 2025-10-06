موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 6 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين ، الموافق 6 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الإثنين 6 أكتوبر، في تمام الساعة 5.25 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:51 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 6 أكتوبر:

الفجر 5:25 ص

الشروق 6:51 ص

الظُّهْرِ 12:43 م

العصر 4.04 م

المغرب 6:34 م

العشاء 7:51 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم نوّر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسّر غيوبنا، وارزقنا علمًا نافعا، وقلبًا خاشعا، ورزقًا واسعا، وعينًا دامعة، ونفسًا قانعة، وشفاءً من كل داء .. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.

اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللَّهُمَّ ارزقنا من واسع فضلك رزقاً يشرح صدورنا، ويزيل همَّنا ويفرّج ضيقنا، اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا، اللَّهم إنّا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق، ونسألك غِنىً يُغنينا عن سؤال غيرك، وفرجاً قريباً يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينة.

اللهٰم إنا نسألك إيمانا يملأ قلوبنا ورضا يغمر أرواحنا، وتوفيقا يرافق خطانا.

اللهم ارزقنا رزقا وتوفيقا لا يحد، وبركة في العمر والمال والولد، وافتح لنا أبواب الخير والعمل، واجعلنا ممن يحسنون الظن بك، واجعل لنا من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل دعاء قبولاً، ومن كل رزق زيادة ومن كل توفيق نجاحاً.

يا من بسلطان قهره وعظيم قدرته يستغيث المضطرون، يا من بوسيع عطائه، وسعة رحمته، وجزيل فضله، وجميل منّته تبسط الأيدي ويسأل السائلون؛ تول أمرنا، واكشف ضرنا، وعجل فرجنا، وآمن خوفنا، يا قهار يا قهار يا قهار عليك بالظالمين ومن والاهم يا قهار يا قهار يا قهار.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.