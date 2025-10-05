إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم 5 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

06:00 ص 05/10/2025

موعد أذان الظهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد ، الموافق 5 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأحد 5 أكتوبر، في تمام الساعة 12:43 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 5أكتوبر:

الفجر 5.24 ص

الشروق 6.51 ص

الظُّهْرِ 12:43 م

العصر 4.05 م

المغرب 6:36 م

العشاء 7:53 م

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5أكتوبر: موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الهيئة العامة للمساحة دعاء بعد ختم الصلاة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند