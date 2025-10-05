موعد أذان وصلاة الظهر اليوم 5 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة
كتب : مصراوي
موعد أذان الظهر
مصراوي:
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.
وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد ، الموافق 5 أكتوبر.
وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأحد 5 أكتوبر، في تمام الساعة 12:43 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.
مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 5أكتوبر:
الفجر 5.24 ص
الشروق 6.51 ص
الظُّهْرِ 12:43 م
العصر 4.05 م
المغرب 6:36 م
العشاء 7:53 م