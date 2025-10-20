موعد أذان وصلاة العصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين، الموافق 20 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الإثنين 20 أكتوبر، في تمام الساعة 3.53 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 20 أكتوبر:

الفجر 5:33 ص

الشروق 7.00 ص

الظُّهْرِ 12:40 م

العصر 3.53 م

المغرب 6:19 م

العشاء 7:36 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهٰم ارزقنا صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا عزيز يا جبار، وارزقنا الصحبة من الأتقياء الأنقياء التي تعيننا على طاعتك، والبعد عن الأشرار، وأوردنا طريق الأبرار، واجعل الجنة لنا داراً وسخر لنا أحباباً يدعون لنا، ونسألك في الدنيا خير الصحبة في الأرْض ويَسألون لنا الجنة يوم العرض.

اللهٰم يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك، واملأه بنور الإيمان واليقين، واجعل قلبي سليماً طاهراً مُطمئناً بذكرك راضياً بقضائك مُحبّاً لك مُحبّاً لخلقك.. اللهٰم أنزل عليه سكيَنة من عندك وأبدل خوفه أمناً، وحزنه فرحاً، وضيقه فرجاً، واجعل قلبي عامراً بذكرك متعلقاً بك متوكلاً عليك يا رحيم.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.