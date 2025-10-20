هل تصل الصدقات التي نقدمها للمتوفى؟ الدكتورة إيمان أبو قورة توضح

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سيدة من السويس، التي تقول إنها تقوم بإخراج صدقات كثيرة وذكر زوجها المتوفى، متسائلة: "هل هذه الأشياء تصل له؟"

وأوضحت أبو قورة خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن كل ما يخرجه الإنسان من صدقات ويقول: "اللهم اجعل ثواب ما فعلت يصل إلى الميت"، فإن ثوابه يصل بإذن الله للمتوفى، وهو رأي جمهور الفقهاء.

وقالت عضو مركز الأزهر، إن الصدقات هنا تطوعية وليست زكاة مفروضة، لأن الزكاة لها نصاب وشروط محددة، بينما الصدقة يمكن إخراجها بأي مقدار، ويُحتسب لها الثواب عند الله ويصل للميت.

وأوضحت أبو قورة أن هذه الأعمال التطوعية والدعاء للميت تعتبر صدقة نافعة، مؤكدة أهمية النية الصالحة في إخراج الصدقات والدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة، مشيدة بسيدة السويس على اهتمامها بالصدقات والدعاء للميت.

