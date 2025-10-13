

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الجثامين التي يعثر عليها أهالي غزة بعد عودتهم إلى أرضهم ورفع الركام، يجب التعامل معها وفق أحكام الشريعة التي تصون حرمة الميت وتحفظ كرامته، موضحًا أن الأصل في الميت المسلم هو الغسل والتكفين والصلاة والدفن ما دام ذلك ممكنًا وآمنًا.



وقال الشيخ خليل في تصريحات خاصة لمصراوي، إنّه إذا تعذّر الغسل لظروف قهرية، كغياب الماء، أو تَفحُّم الجثث أو تَمزّقها، فيُدفن الميت في ثيابه أو يُيمَّم ويُكفَّن بما تيسّر، مشيرًا إلى أن الشهيد لا يكفن ويدفن بثيابه.



وأضاف أن كل جزء من جسد المسلم له حرمة وحقّ في الدفن، فإذا وُجدت الأجزاء متفرقة جُمعت ودُفنت في موضع واحد، مع الحرص على على الإجراءات الطبية لتحديد هوية الشهيد





وأكد كذلك أنه تُصلّى صلاة الجنازة على الجثامين، داعيًا الجميع إلى ستر الشهداء وعدم تصوير أو نشر مشاهد تجرح كرامتهم أو مشاعر ذويهم.



وأكد الشيخ أحمد خليل على أن «الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون، ولكن الواجب علينا أن نُكرم أجسادهم بما أمر الله، ونُحسن دفنهم بما تيسر، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة والقبول».



