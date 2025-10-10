كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن صيغة الصلاة النارية أو التفريجية، لتفريج الهم والكرب وتوسيع الرزق.

وقال جمعة ان الصيغة هي:

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً ، وَسَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا ؛ عَلَى نَبِيٍّ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ ، وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلى آلِهِ.

ولفت فضيلة المفتي الأسبق إلى قول النبهاني: "بألفٍ وهي نافعة لمن لا يقدر على الخروج لكونه مسجوناً أو خائفاً من أعدائه فيقرؤها أربعة آلاف مرة سواء كانت قراءتها في ليل أو نهار ولكن في مجلس واحد من غير أن يتكلم. [سعادة الدارين]

وأوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الصلاة تسمى "الصيغة الكاملة"، أو "النارية" لسرعة إجابته، أو "التازية" نسبة إلى الشيخ أحمد التعازي، أو "التفريجية".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الإمام القرطبي رضى الله عنه قال عنها: إن من داوم عليها كل يوم إحدى وأربعين مرة أو مائة أو زيادة فرج الله همه وغمه ، وكشف كربه وضره ، ويسر أمره ، ونوَّر سرَّه ، وأعلى قدره ، وحسَّن حاله ، ووسع رزقه ، وفتح عليه أبواب الخيرات بالزيادة ، ونفذ كلمته في الرياسات ، وأمنه من حوادث الدهر وشر نكبات الجوع والفقر ، ومزايا أخرى كثيرة.

وختم الدكتور علي جمعة موضحًا أن عدد هذه الصيغة (11 مرة) عقب كل صلاة، وعددها النهائي (4444) ولك في كل صلاة ثواب عظيم.

