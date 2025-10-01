كيف تحمي نفسك من السحر والحسد؟.. روشتة إيمانية ينصح بها أمين الفتوى

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عدة نصائح للوقاية من السحر والحسد بمثابة روشتة إيمانية تحفظ الإنسان من هذا البلاء.

وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا ورده من سيدة تقول فيه: "وجدت في الشقة درسين، أحدهما عادي والآخر مسوّس، وهما ليسا لأبنائي، فهل هذا معناه وجود سحر؟".

وفي رده، أكد الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الأمر لا يدل بالضرورة على وجود سحر، فقد يكون له تفسيرات طبيعية مثل أن يكون تابعًا لأبناء الأسرة أو وُجد مع الأحذية دون قصد.

وأضاف: "كثير من السيدات إذا وجدن شيئًا غريبًا في المنزل يعتقدن أنه سحر، وهذا غير صحيح، فلا ينبغي الانشغال بهذا الأمر".

وأشار إلى أن الوقاية من السحر والحسد تكون بالتحصن المشروع، موضحًا أن النبي ﷺ قال: "الصلاة نور"، فالبيت المضيء بالصلاة لا تدخله الظلمات. كما أوصى بقراءة سورة البقرة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين"، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، مؤكدًا أن المداومة على هذه الأعمال تحفظ البيوت وأهلها من كل شر.

هل السِّحْرُ حقيقة وماذا نعمل حتى لا نصاب به؟

وفي السياق نفسه، كان الدكتور مجدى عاشور، مستشار المفتي السابق وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تلقى، في وقت سابق، سؤالا من شخص يقول: هل السِّحْرُ حقيقة وماذا نعمل حتى لا نصاب به؟

وفي رده، أوضح عاشور أنه ذُكِرَ السحر في قول الله تعالى : (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) [البقرة : 102] ، وفي قوله سبحانه : (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) [الفلق : 4] والنفاثات هنا : الساحرات .

وأشار إلى الحديث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات)" وذكر منها "السحر" [متفق عليه] .

وأوضح عاشور أنه لذلك فهو من المنكرات العظيمة، ومن كبائر الذنوب، ومن يفعله يرتكب إثما عظيما، ولا يُقْبَلُ منه عمل.

وأضاف أمين عام الفتوى محذرا: ولكننا ننبه أن كثيرا من الدجاجلة يوهمون الناس بالسحر ، ليأخذوا منهم الأموال أو لينالوا الظهور والشهرة بين الناس . وما يذكرونه دَجَلُ وكَذب ، وكلام عن الغيب بالباطل.. فعلى المسلم الحقيقي ألا يلتفت لهذا ولا ينساق وراء هؤلاء المشعوذين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.

وختم عاشور، فتواه السابقة، مشددا على أنه على المسلم أن يحصن نفسه بقوة الإرادة وبأن النافع والضار هو الله سبحانه ، وأن يتقي السحر وغيره بقراءة سورتي الفلق والناس كثيرا ، ولن يضره شيء إن شاء الله.. والله أعلم.

