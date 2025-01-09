ما حكم تكرار الإمام السورة بعد الفاتحة في الركعتين؟.. عالم أزهري يوضح هل الصلاة صحيحة

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: عندنا إمام يصلي بنا ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة ماقراه في الركعة الأولى .فهل الصلاة صحيحة؟.

وفي رده، يقول لاشين إن قراءة السورة بعد الفاتحة هيئة من هيئات الصلاة، ويسن التخفيف فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أم بالناس فليخفف).

أما ما ورد في السؤال من حال إمام يقرأ بعد الفاتحة مما تيسر من القرآن قراءة واحدة يكررها في الركعتين الأوليين الجهريتين،

فيقول العالم الأزهري: لا بأس بذلك ،ولكن الأفضل عدم فعل ذلك ،فإن فعل فلا بأس، ولاحرج فيه، ولا شيء عليه، والصلاة صحيحة خاصة إذا كان لا يحفظ غير ما يكرر ،ولم يوجد من هو أحفظ منه.

والدليل على صحة الصلاة مع تكرير ما يقرأ في الركعتين كلتيهما، يورد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ما يلي:

1- روى أبو داود في سننه أن رجلا من جهينة أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح :(إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما ،فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أم قرأ ذلك .

2- ثبت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم قراءته ب (فل هو الله أحد ).يفعل ذلك في ركعتي صلاته الجهريتين فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم (ما حملك على هذا )؟ قال:حبي إليها يارسول الله .

قال صلى الله عليه وسلم :(حبك إياها أدخلك الجنة ) أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك .

قال البدر العيني شارح سنن أبي داود :(والأصح أنه لا يكره،ولكن ينبغي أن لا يفعل ،ولو فعل فلا بأس).. والله أعلم

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