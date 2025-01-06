محمد على يوضح هل المرأة عورة ؟

كتب-محمد قادوس:

هل المرأة عورة ؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أنه ورد في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان).

وقال الداعية، ليس في هذا تقليل وانتقاص للمرأة، وإنما المقصود من الحديث عكس ما فهم البعض، فالمقصود هو الحث على ستر المرأة وصيانتها عن شياطين الإنس والجن الذين يريدون التلاعب بها، وهتك عرضها، وتنديس شرفها وعفتها.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن المرأة سميت عورة؛ لأن من حقها أن تستر، وإنها إذا خرجت من بيتها، أي: خرجت لغير عذر شرعي، وعلى غير الهيئة الشرعية من الستر وعدم ظهور الزينة استشرفها الشيطان، أي: زينها في نظر الرجال، فيوقعهما في الفتنة.

وأوضح الداعية أن عورة المرأة تختلف باختلاف من تظهر له، فعورتها عند الرجال الأجانب هي جميع بدنها واختلف في الوجه والكفين هل هما من العورة أم لا؟

وعورتها عند النساء ما بين السرة والركبة.

وعند المحارم يجوز لها إبداء ما يظهر غالبا كالساقين والذراعين والرأس والرقبة، في تفاصيل معروفة في كتب أهل العلم. ويجوز عند الحاجة كالتداوي النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه، وكذا يجوز للشاهد والخاطب والمعامل في بيع وشراء ونحو ذلك نظر وجه المرأة.

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