نسيت التسبيح في الصلاة فهل يجب سجود السهو؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم نسيان التسبيح في السجود عند الصلاة وهل يلزم ذلك السجود للسهو، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل نسيان التسبيح في الصلاة يلزمه سجود السهو؟

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "نسيان المصلي تسبيحة (سبحان ربي الأعلى) أثناء السجود في الصلاة لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة، فلا تأثير على صحة الصلاة نفسها إذا نُسيت التسبيحة أو غيرها من الأذكار في السجود أو الركوع".

وأضاف عثمان: "أما إذا نسي الإنسان أي ذكر في الصلاة سواء في الركوع أو السجود أو بين السجدتين، وتذكر ذلك بعد الانتهاء من الحركة مباشرة، فهنا ينصح بسجود السهو تعويضًا عن هذا النقص في الذكر".

وختم أمين الفتوى: " تكبيرة الإحرام (الله أكبر عند بداية الصلاة) هي ركن أساسي في الصلاة ولا يجوز نسيانها، أما تكبيرات الانتقال (الله أكبر عند الانتقال من وضع لآخر) فهي سنة وليست ركنًا، وإذا نُسيت، فلا داعي لسجود السهو".

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