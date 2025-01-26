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هل يجوز صيام كفارة اليمين متفرقة؟.. محمد على يوضح

02:34 م الأحد 26 يناير 2025

الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي

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كتب-محمد قادوس:

هل يجوز صيام كفارة اليمين متفرقة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الصوم في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاث انتقل إلى الصوم.

وأضاف علي في رده لمصراوي: عن التتابع في الصوم فقولان لأهل العلم:

ذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة وهو قول للشافعية إلى وجوب التتابع للقراءة الشاذة لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات،

وذهب المالكية وهو قول للشافعية إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة.

وأوضح الداعية أنه لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يصومها الإنسان متتابعة خروجا من الخلاف، فإن فرقها فالأحوط أن يعيدها متتابعة وإن أخذ بقول من لا يوجب التتابع فله ذلك ويكمل بقية الأيام التي عليه.

لكن إذا انقطع التتابع بسبب المرض، فقد رجح ابن قدامة أن ذلك لا تأثير له، بل يصوم الحانث يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه لمرض.

صيام كفارة اليمين محمد على
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