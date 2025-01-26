الشيخ يسري جبر: "هذا مدخل الشيطان لتكرار المعاصى"

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن موت النفوس يعني بالأساس موت النفس الأمارة بالسوء، فحين تموت هذه النفس، تنبعث النفس اللوامة التي تعيب على صاحبها تقصيره وتوجهه نحو الصواب، لتصل بعدها إلى النفس المطمئنة، ثم إلى النفس الراضية، فالنفس الكاملة.

وأضاف جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": الشيطان يدخل إلى الإنسان من خلال النفس الأمارة بالسوء، وعندما يتبع المسلم الشرع ويتغلب على هذه النفس، تصبح النفس اللوامة، التي تلوم صاحبها على تقصيره وتصحيحه أولاً بأول.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيفية التعامل مع الذنوب، حيث قال: "اتبع السيئة الحسنة تمحوها"، مما يعني أنه يجب على المسلم ألا يكرر المعصية، وأن يتوب منها فوراً، وأن يتبعها بحسنة لتقطع عادة المعصية.

وأشار إلى أن الإنسان إذا أصر على تكرار المعصية، فإنه يتعلق بها ويصبح أسيرًا لها، لذا يجب التوبة والابتعاد عن الذنوب فورًا، مؤكدا أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا هذه المفاهيم في حياتهم، حيث كانوا يتعلمون من أخطائهم ولا يكررونها.

وأشار إلى أن الصحابة رغم ما عانوه من صعوبات في غزوة الأحزاب، فإنهم استجابوا بسرعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدوا أنهم لن يتهاونوا أبدًا في تنفيذ أوامر النبي، إذ كان لديهم إيمان عميق أن النصر بيد الله وأنه يأتي بالسرعة في الاستجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم.