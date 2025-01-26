أمين الفتوى: يمكن قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسلم يمكنه قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت، مشيرًا إلى أنه لا يشترط الترتيب بين الصلوات الفائتة إلا أنه مستحب في بعض المذاهب.

وقال أمين الفتوى، إنه يجوز للمسلم أن يقضي الصلوات الفائتة في أي وقت من اليوم، بغض النظر عن ترتيبها، ولكن يستحب أن يقضيها بالترتيب، أي أن يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر وهكذا، وهذا مستحب في مذهب الشافعية.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن بعض المذاهب الأخرى، مثل مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، لا يشترطون الترتيب، حيث يمكن للمسلم أن يقضي الصلوات الفائتة بأي ترتيب، معتبرا أن "النية الطيبة والحرص على القضاء هو الأهم.

وأشار إلى أن الترتيب بين الصلوات الفائتة يُعد واجبًا عند البعض من العلماء، لكنه بالنسبة للشافعية يُعتبر مستحبًا وليس فرضًا، أي أنه لو أخطأ المسلم في ترتيب الصلوات، فإن صلاته تكون صحيحة.

ودعا عثمان المسلمين إلى الحرص على أداء الصلوات في وقتها، وأكد أن قضاء الصلوات الفائتة هو من أهم الأعمال التي تعكس جدية المسلم في العودة إلى الله وتصحيح مسار عباداته.