هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. عمرو الورداني يجيب

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول ما إذا كان يجوز قراءة القرآن من دون وضوء؟

وقال أمين الفتوى، إنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بدون وضوء، بشرط ألا يكون في حالة جنابة.

وأضاف الورداني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": إذا كان الشخص غير متوضئ ولكن ليس في حالة جنابة، فلا مانع من قراءة القرآن سواء كان عن ظهر قلب أو بالنظر في المصحف.

وأوضح أمين الفتوى، أن القراءة هنا تُعتبر ذكرًا لله-سبحانه وتعالى-، وبالتالي يمكن أن تتم حتى وإن لم يكن الشخص متوضئًا، ولكن المسألة تختلف عندما يتعلق الأمر بمس المصحف، ففي حالة مس المصحف، يشترط أن يكون الشخص متوضئًا.

وأشار الورداني إلى أن القراءة من القرآن بدون وضوء في هذه الحالة لا تتعارض مع الشريعة، لكن يجب أن يكون المسلم في حالة من الطهارة عند مس المصحف.

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