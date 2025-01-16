الأزهر للفتوى يوضح لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟

كتب-محمد قادوس:

لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟.. سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته، للأشهر الحرم خصائص كثيرة ميَّزتها عن بقية الأشهر الأخرى.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: 4 خصائص ميَّزتها عن بقية الأشهر، وهي.

1-فيها يُضاعِفُ الله سُبحانه لعباده الأجرَ والثواب، كما يُضاعف الإثمَ والذنبَ، لعظمةِ وحرمة هذهِ الأشهر.

2-حرمة القتال فيها؛ قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ...}. [البقرة: 217].

3-تشديدُ حرمةِ الظلم فيها؛ قال تعالى: {...فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم...}. [التوبة: 36]

4-اشتمالُ الأشهر الحرُم على فرائضَ وعباداتٍ موسمية ليست في غيرها، واجتماع أمهات العبادات في هذه الأشهر، وهي: الحج، والليالي العشر من ذي الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عاشوراء، وليلة الإسراء والمعراج -على المشهور.

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