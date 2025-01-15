بالفيديو| أمين الفتوى: الزوجة التي تعمل لها حق المصروف من زوجها "من حقها تشبرق نفسها"

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إنفاق الرجل على زوجته العاملة، وهل هو ملزم شرعًا بإعطائها مصروفها الشخصي رغم خروجها للعمل.

قال الورداني، في مقطع فيديو نشرته فضائية الناس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "مهما بلغت الزوجة من المناصب، ومهما بلغت من الامتلاك، مصروف اليد عندها هو حبل المودة اللي يربط بينها وبين زوجها، وهو زي ما تقول إنه بيديها عشان حقها تشبرق نفسها".

وأضاف الورداني: "لما الزوج يدي زوجته مصروفها ده عشان تصرف شوية وتوسع عن نفسها، ولا تشعر بالخنقة".

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