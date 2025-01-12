د.عصام الروبي ينصح بأمور لحل الخلافات العائلية

كتب-محمد قادوس:

نصح الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، بطريقة لطيفة لحل جميع الخلافات، وهو جمع الأهل في عزومه أو على كوب من الشاي، وهذا يكون لصلة الأرحام ولتصفية الخلافات التي تكون بين الأهل.

وأشار العالم الأزهري إلى أن هناك خلافات اسرية موجودة في بيوت كثير من الأسر، ناصحًا بعدم تركها لأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فهكذا علمنا النبي- صلى الله عليه وسلم- وهكذا نهانا.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: بأنه يجب علينا ألا نترك بيوتنا تأكلها الأحقاد والحسد وتأكلها نيران الغيرة والحقد والأنانية، ويجب علينا أن نجمع أنفسنا في بيت واحد ويجب علي صاحب البيت أن يجمع أهله على وليمة.

وأوضح الداعية أن العبد لا يملك قلوب الناس بأمواله ولكن يسعهم بأخلاقه وكلامه الطيب وبالموقف النبيل و بلقمة عيش تأكلها وتتقاسمها فيما بينكم وهذا يكون بقلوب صافية راضية.

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