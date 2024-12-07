وزير الأوقاف: مصر ارتبطت بالقرآن الكريم قبل خلق الخلق

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن مصر ارتبطت بالقرآن الكريم قبل خلق الخلق، فإن الله تعالى ازلا وقبل خلق الكون وفي قرانه العظيم، وكلامه القديم شرف مصر بأن ذكرها 5 مرات تصريحا باسمها، وفوق الأربعين مرة تلميحا وإشارة فضلا عن أن سورا كاملة من القرآن الكريم جرت على أرض مصر، وإن لم يصرح القرآن باسمها أو يشر إليه.

وأضاف الأزهري، خلال افتتاح فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم، المقامة بالعاصمة الإدارية، وتنقلها قناة" الناس":سورة يوسف جرت كل احداثها في مصر، وكذلك سورة طه، وغالب احداث سورة القصص والنمل والشعراء، اذ لم يعتن القران ببقعة شريفة بعد مكة المكرمة سوى مصر.

وأوضح وزير الأوقاف: عندما ذكر الله الامان ذكره فى ثلاث وهى مكة المكرمة، ثم ارض الكنانة مصر، ثم جنات النعيم"، لافتا إلى أننا فى مصر نفتخر بهذا الذكر ونحمد الله عليه.