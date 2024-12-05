الدكتورة هبة عوف: "من مات تحت الهدم أثناء التنقيب غير المشروع عن الآثار لا يعد شهيدًا"

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية تميز بين من يموت تحت الهدم في سياقات مختلفة، موضحة أن من يتوفى أثناء التنقيب عن الآثار، وهو عمل غير مشروع شرعًا وقانونًا، لا يندرج تحت مفهوم "شهيد الهدم" الذي ورد في الحديث الشريف.

وأشارت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إلى الحديث النبوي الذي قال فيه رسول الله ﷺ: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله"(رواه البخاري ومسلم)، موضحة أن المقصود بـ"صاحب الهدم" هو من مات تحت الأنقاض نتيجة حادث طبيعي أو كارثة غير متعمدة، وليس بسبب أفعال اختارها بنفسه كالتنقيب عن الآثار، الذي يُعد مخالفًا للشرع والقانون.

وأضافت عوف خلال تصريحات خاصة لمصراوي:" الإسلام ينهى عن تعريض النفس للتهلكة، قال تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة: 195)، وبالتالي على المسلم أن يحرص على طلب الرزق من طرق مشروعة ومباحة، بعيدًا عن المخالفات التي قد تجر عليه الضرر في الدنيا والآخرة".

وشددت الدكتورة هبة عوف، على أهمية الالتزام بالقوانين التي تحرم هذا النوع من التنقيب، مشيرة إلى أن الأموال الناتجة عنه تعد من الكسب غير المشروع، ما يجعلها سببًا في فقدان البركة والخير.

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