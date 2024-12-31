المفتى يهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد

كتب- محمد قادوس:

تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، بأصدق التهاني والتبريكات لكافة الشعب المصري، بالعام الميلادي الجديد خاصة لأخوتنا المسيحيين، داعيًا الله عز وجل أن يجعل بداية هذا العام بداية خير وبركة لجميع أبناء الوطن.

كما هنأ مفتي الديار المصرية، عبر قناة الناس، الشعب المصري بمناسبة بداية شهر رجب المحرم، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعله شهرًا مباركًا، مليئًا بالخيرات والبركات، وأن يعم فيه الرضا والرحمة على الجميع.

وأضاف: "أغتنم هذه اللحظات لأدعو الجميع للعمل الجاد من أجل تشييد وبناء وطننا العزيز، مع ضرورة الحرص على المحافظة على أمنه واستقراره، نسأل الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلام، وأن يعمها الخير والازدهار".

دعا مفتي الديار المصرية بالسلامة والبركة لأبناء الوطن قائلاً: "اللهم احفظ مصر من كل سوء، وبارك في شعبها، ووفقنا جميعًا لما فيه خير البلاد والعباد.. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".