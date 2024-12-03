خالد الجندى: إطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث عالمى فريد

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إطلاق وزارة الأوقاف أكبر مسابقة عالمية للقرآن الكريم سيكون يوم السبت القادم بالمركز الثقافى فى العاصمة الإدارية الجديدة حدث من طراز فريد، مفيدا بأن هناك مشاركة 60 دولة ووجود 141 متسابقا.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن هذه المسابقة حدث يستلزم انتباه الجميع بوجود 141 متسابقا على مستوى العالم بأكبر مجموعة جوائز عرفت فى المسابقات العالمية على الإطلاق وسيتم الإطلاق فى مركز مصر الثقافى بالعاصمة الإدارية.

وتابع: "ما يحدث خدمة للقرآن الكريم غير عادية وقيمة الجوائز 11 مليون جنيه وهذا تكريم دولتنا ورئيسنا للقرآن وهذه الجوائز هى القيمة الأعلى فى تاريخ المسابقات"، لافتا إلى أن المشاركة بالمسابقة بها جزء لذوي الهمم، قائلا: "سيكونون أكثر النوابغ فى المسابقة وفيهم نوابغ خارقين للعادة".