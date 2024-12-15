فتوى عن حكم أخذ زيادة عند دفع المال عبر الفيزا.. يكشف عنها عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

نشر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى عن حكم أخذ زيادة عند دفع المال عبر الفيزا، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: أودعت مبلغًا من المال في مصلحة حكومية واستخرجت فيزا بسببه، وهناك من عليه التزامات مالية ولا يقبل الدفع إلا بفيزا. أدفع له وأحصل منه أكثر مما دفعت. فما حكم ذلك شرعًا؟

في رده، أكد العالم الأزهري أن المؤمن الحق مأمور بأن يطيب عيشه، أي يجعل عيشه حلالًا طيبًا لا شبهة فيه من الحرام، فإن كان كذلك رضي الله عنه وأرضاه، ولو اقتصرت عبادته على الحد الأدنى من الإسلام بتحقيق أركانه، قائلًا: أما إذا لم يبالِ من أي مصدر يأكل، سواء من حرام أو من حلال، فإن أكله من الحرام يرد عليه عبادته، ولو كانت كثيرة كجبل تهامة.

وبخصوص الواقعة محل السؤال، يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إذا كانت الزيادة التي يتقاضاها صاحب الفيزا بعد استرداد أصل ما دفع تقابل الخدمة الفيزية فقط، فإن ذلك حلال ولا بأس به.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: أما إذا زادت الزيادة على مقابل الخدمة، فهي ربا محرم، سواء استُردّ المبلغ المدفوع حالًا أو على أقساط. ذلك لأن هذه الزيادة تعدّ قرضًا جرّ نفعًا، وهو عين الربا الصريح الذي حرّمه الشرع الحكيم.. والله أعلم.

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