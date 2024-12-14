هل تجوز صلاة السُنن بنيّة قضاء الفائت من الفرائض؟".. أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية،من سائل يقول،" هل تجوز صلاة السُنن بنيّة قضاء الفائت من الفرائض؟

وقال أمين الفتوى، إذا كان على الإنسان فريضة فعليه أن يؤديها ولا ينبغى له أن يأتى بسُنة فى هذه الحالة، لأن عليه دينًا سيُسأل عنه يوم القيامة وهو الفريضة، وهى فضيلة وبركة واتباع هدى رسول الله فيه من الخير ما فيه".

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية" الناس": كلما اقتربنا من سُنة النبى-صلى الله عليه وسلم- جاءتنا البركة فى حياتنا وأولادنا ومجتمعاتنا، معبرًا: "من باب الأولى أن نؤدي الفرائض أولًا.