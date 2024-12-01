أمين الفتوى: يجوز الهزار مع زميلات العمل بشرط

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الهزار أو المزاح مع الزميلات في العمل قد يكون جائزًا إذا كان في حدود الآدب والشرع، ويجب أن يكون الكلام عاديًا وطبيعيًا، دون التطرق إلى أي نوع من الكلام المبتذل أو الخارج عن حدود اللياقة.

وأكد أمين الفتوى، أن المزاح له درجات، فهناك نوع مقبول يعبر عن روح الدعابة بين الزملاء، لكن يجب أن نتأكد من أن الكلام الذي نتبادلونه يمكن قوله أمام الآخرين مثل الأب أو الزوج أو الأخ، فإذا كان الكلام لا يمكن قوله في وجود هؤلاء، فهذا يعني أن المزاح بدأ يتجاوز الحدود ويصبح غير مقبول شرعًا.

وأضاف فخر، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المعيار الأساسي هو الاحترام، فإذا كان الهزار لا يسيء ولا يتجاوز الأدب، فيمكن أن يكون مقبولًا، ولكن إذا وصل إلى حد إزعاج أو تجاوز للحدود، فذلك يصبح غير جائز شرعًا.

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