هل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم إلى الأموات؟.. مجدي عاشور يجيب

كـتب- علي شبل:

هل يصل ثواب قراءة شيء من القرآن الكريم إلى الأموات؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى، وأجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، الذي نشره تحت عنوان دقيقة فقهية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يقول عاشور إن الفقهاء اختلفوا في حُكْم هذه المسألة، فجمهور الفقهاء على جوازها ، وهو المختار للفتوى ، وعليه العمل في الديار المصرية ، قال الإمام الدرديري المالكي رضي الله عنه : (الْمُتَأَخِّرُونُ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَجَعْلِ ثَوَابِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ).

واستدلوا بأدلة كثيرة منها: أن الدعاء للأموات يصل باتفاق الفقهاء ، والقرآن ذِكْرٌ بل هو أفضل الذكر ، والذكر صِنْوُ ( أخو ) الدعاء ، فله حكمه.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور أنه خروجًا من الخلاف، وحتى لا يعترض معترض، فننصح بقراءة القرآن الكريم أو شيء منه، ثم الدعاء بقبول هذه القراءة وجَعْلِ ثوابها لمَن نشاء من الأموات، وبذلك يدخل ثواب القراءة في الدعاء.. فيُقْبَلُ بإذن الله.

والله أعلم

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