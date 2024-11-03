رمضان عبد المعز: "الإيمان أعظم نعمة وربنا لو مكتبش المعونة النفس تغرق"

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعزالداعية الاسلامي، إن الكفار والمشركين يعرفون بصدق كتاب القرآن ويعرفون أنه حق والقرآن صدق وربنا هو الخالق وعارف النفس البشرية، قائلة: "ظهر واضح جلي لنا أن القرآن بعظمته بدأ بسورة الفاتحة وربنا لو مكتبش المعونة النفس تغرق.

وأضاف رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": أن المؤمنين ثقتهم في الله وليس في أنفسهم والتثبيت من عند الله عز وجل واستعينوا بالله على النفس الأمارة بالسوء، مضيفا: "أي مصيبة تهون غير مصيبة الدين ولما تحس أن الدنيا مدياك ضهره بص لنعمة الإيمان ونشكر الله في السراء والضراء.

وتابع: "الدنيا دار ابتلاء وكل ما ننظر لنعمة الإيمان كل شيء يهون وسورة الأنعام مهمتها دي والله يعلم النبي فيها هذا الأمر"، مؤكدا أن الإيمان أعظم نعم الله سبحانه وتعالى.

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