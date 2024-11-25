ما درجة قرابة الزوج والزوجة؟.. أمين الفتوى: الشرع يعتبرهما شخصا واحدا

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ على الفخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول،" ما هي درجة القرابة بين الزوج والزوجة؟ وما نصيب الزوج والزوجة في الميراث إذا مات أحدهما؟!

وقال أمين الفتوى، لا توجد درجة قرابة ما بين الزوج والزوجة، لأن الشرع الشريف والقانون المصرى يعتبر أن الزوجين شخص واحد.

وأضاف فخر، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الشرع الشريف يرتب أحكام شرعية على الزواج غير قيام علاقة زوجية بين الزوجين، كما يرتب عليها أن درجة قرابة الزوجة لأهل الزوج هى درجة قرابة الزوج لأهله، ودرجة قرابة الزوج لأهل الزوجة هى نفس درجة قرابة الزوجة لأهلها.

ولفت على فخر إلى أن أم الزوجة محرمة على الزوج وأبو الزوج محرم على الزوجة، لأن الحمى أصبح بمثابة الأب، وهذه العلاقة الزوجية كلها قائمة على كلمة واحدة.

أما عن أحكام ميراث الزوجين نجد أن الزوجين لا يُحجبان حب حرمان، أى يورث كلا منهما، وميراث الزوج إما النصف أو الربع، والزوجة الربع أو الثمن.