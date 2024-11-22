ما حكم الوصية بمنع شخص معين من حضور الجنازة؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى (فيديو)

كتب - علي شبل:

في رد بمثابة مفاجأة للبعض، كشف الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في الوصية بمنع شخص معين من حضور الجنازة، قائلًا: "الإنسان عندما يوصي فإنه يوصي في شيء يملكه، ولا يوصي بشيء لا يملكه".

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس: أنَّ اللهَ تصَدَّقَ عليكم عِندَ وَفاتِكم بثُلُثِ أموالِكم زِيادَةً في أعمالِكم، معقبًا: "الإنسان له أن يوصي في ماله لأنه يملكه".

وأوضح أن الشىء الذي لا يملكه الإنسان، هو إقامة العزاء على شكل معين، كما أن قبول العزاء يخص أهل الميت والميت لا يملك مثل هذا الأمر.

وفي السياق نفسه، كان الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حذر من تنفيذ وصية أب لأولاده بمنع قريب لهم من حضور جنازته، قائلًا: إنه لا يمكن لأحد أن يمنع أحدا من صلاة الجنازة ايا كان المتوفى أو من يرفض ان يصلي عليه.

وأشار مبروك عطية، في فيديو نشره في وقت سابق عبر قناته على يوتيوب، إلى الحديث النبوي: "إياكم من البغضاء فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر وإنما أقول حالقة الدين"، مؤكدًا أن الكره حرق الدين، فتدريجيا تضيع الكراهية كل شيء وثواب كل شيء، "الكراهية تخليك تقول اخويا ميصليش عليا؟ يمكن هو الوحيد اللي دعاءه مستجاب"، فيحرم بذلك نفسه من دعاء أخيه ويرحم اخيه من ثواب الصلاة عليه.

ونصح عطية من يوصي بمثل تلك الوصايا بأن يتقي الله وأن يعمل فيما ينفعه بعد الموت.

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