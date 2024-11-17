ما حكم السجائر الإلكترونية؟.. الإفتاء: شربها جائز في هذه الحالة

كتب - علي شبل:

ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهوريه السابق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أكد فضيلة المفتى السابق أن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة؛ إذ من المقرَّر شَرعًا أن "مَن ابتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا".

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