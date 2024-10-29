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رمضان عبد الرازق يكشف عن ثلاثة أصوات يحبها الله

04:06 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الدكتور رمضان عبد الرازق

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كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك ثلاثة أصوات يحبها الله، قال عنها النبي- صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف عبد الرازق، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن الثلاثة أصوات التي يحبها الله- عز وجل-، أولها صوت الديك، الصوت، والصوت الثاني الذي يقرأ القرآن، والصوت الثالث المستغفرين بالأسحار.

وأشار عضو اللجنة العليا الى أن الله يحب صوت الديك لأنه يوقظ الناس لصلاة الفجر، وصوت الذي يقرأ القرآن لأنه طائع لله- عز وجل- لدرجة ان واحد من الصحابة عندما كان يقرأ القرآن تنزل الملائكة حتى يسمعوا لتلاوة القرآن له.

رمضان عبد الرازق الأزهر الشريف
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