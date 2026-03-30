هل يُشرع التأمين على الأدعية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي مما فيه طلب الخير أو الأجر؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا مانع شرعًا من التأمين على الدعاء الصادر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها، أن عبادة الدعاء في تلك الحالة ثابتةٌ في حقِّ المُؤَمِّن وليس في حق تلك التقنيات؛ فهي لا حكم لها - وقيام تلك المعاني بقلبه محضُ ابتداءٍ منه لدعاءٍ يؤمَّل فيه القبول والاستجابة، باعتبار أنَّ المُؤَمِّنَ داعٍ بمثل ما أمَّن عليه من الدعاء، مع التنبيه على أن توجه المكلَّف بالدعاء بنفسه، وحضور قلبه فيه أولى وأفضل؛ إذ إن الدعاء عبادة جليلة، ولا ينبغي أن يفوت المسلم ثواب تلك العبادة على نفسه.

