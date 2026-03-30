هل يُشرع قول "آمين" على الأدعية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تُجيب

كتب : علي شبل

09:36 م 30/03/2026

هل يُشرع التأمين على الأدعية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي مما فيه طلب الخير أو الأجر؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا مانع شرعًا من التأمين على الدعاء الصادر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها، أن عبادة الدعاء في تلك الحالة ثابتةٌ في حقِّ المُؤَمِّن وليس في حق تلك التقنيات؛ فهي لا حكم لها - وقيام تلك المعاني بقلبه محضُ ابتداءٍ منه لدعاءٍ يؤمَّل فيه القبول والاستجابة، باعتبار أنَّ المُؤَمِّنَ داعٍ بمثل ما أمَّن عليه من الدعاء، مع التنبيه على أن توجه المكلَّف بالدعاء بنفسه، وحضور قلبه فيه أولى وأفضل؛ إذ إن الدعاء عبادة جليلة، ولا ينبغي أن يفوت المسلم ثواب تلك العبادة على نفسه.

اقرأ أيضاً:

وزارة الأوقاف توضح حكم صيام الست من شوال وآراء العلماء

الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك للحرمة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حدث بالفن |عزاء فاطمة كشري وأزمة فنان مع أسرة رشدي أباظة والحالة الصحية
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها