هل الأبناء يتحملون ذنوب الآباء؟.. سؤال تلقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح في رده أن الأصل أن كل إنسان مسئول عن عمله، لكن بعض الذنوب قد تُعجل عقوبتها في الدنيا كما ورد في الحديث الشريف، ومنها عقوق الوالدين.

وأكد شلبي، خلال حواره مع برنامج "فتاوى الناس" المُذاع على قناة "الناس" أن العقوبة قد تظهر في الأبناء أو في الصحة أو في المال، لكن ذلك أمر غيبي لا يمكن الجزم به، وكل الأمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الأبناء قد يتساءلون: "ما ذنبنا؟"، مشيرًا إلى أن هذه الأمور لا تُحسب بهذه الطريقة، بل على الإنسان أن يؤدي ما عليه من واجبات، ويحرص على بر الوالدين، لأن البركة في هذا العمل قد تمتد إلى نسله.

وأوضح أن قاعدة "كما تدين تدان" هى ميزان العدل الإلهي، وأن من أراد أن يكرمه الله فعليه أن يقدم الخير لنفسه ولأولاده، وأن بر الوالدين سبب للبركة والنجاة.

