لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟

كتب : محمد قادوس

12:47 م 30/04/2026 تعديل في 12:57 م

أكد الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الطواف حول الكعبة المشرفة يحمل دلالات روحية وفلسفية عميقة، تتجاوز كونه حركة عبادية إلى كونه رمزًا للتجدد والبدء من جديد مع الله تعالى.

وأوضح الأبيدي خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الطواف يتم عكس اتجاه عقارب الساعة، وكأن الإنسان يعيد ترتيب داخله ويبدأ صفحة جديدة، مشيرًا إلى أن بعض المتأملين في الفلسفة الإسلامية يرون في ذلك معنى رمزيًا لمحو ما مضى من أخطاء وذنوب، والعودة إلى “نقطة الصفر” الروحية في حياة الإنسان.

وأضاف أن الطواف لو أُدِّي في الاتجاه المعاكس لكان فيه مشقة وعدم انسجام مع حركة الجسد، بينما في اتجاهه الحالي يأتي في منتهى السهولة والانسيابية، وهو ما يعكس حكمة إلهية في انسجام العبادة مع فطرة الإنسان.

وأشار إلى أن هذا المعنى يتعزز عند استحضار أن الحاج يترك دنياه خلفه، فيطوف حول بيت الله وكأنه يعلن بداية جديدة خالصة لله، لا مكان فيها لأثقال الماضي أو تعلقات النفس.

كما لفت إلى أن بعض المعاني الواردة في فضل الحج والعمرة تشير إلى عظيم الأجر لمن خرج قاصدًا بيت الله الحرام بنية صادقة، مؤكدًا أن الأصل في هذه الرحلة هو الإخلاص والتجرد من شواغل الدنيا والناس.

وأكد على أن من أعظم دروس الحج أن الإنسان لا يعتمد على نفسه، بل يتجرد من حوله وقوته، ويستحضر دائمًا قوله تعالى: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، لأن التوفيق كله من عند الله وحده.

اقرأ أيضاً:

هل صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت صحيحة شرعًا؟.. الإفتاء توضح

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ترامب متزن عقليا أم لا؟.. نائبة أمريكية تحرج وزير الحرب والآخر يرفض الرد
شئون عربية و دولية

هل ترامب متزن عقليا أم لا؟.. نائبة أمريكية تحرج وزير الحرب والآخر يرفض الرد
مات وحيدًا وعائلته ترفض دفنه.. قصة "مسن أكتوبر" الذي أبكى المصريين
حوادث وقضايا

مات وحيدًا وعائلته ترفض دفنه.. قصة "مسن أكتوبر" الذي أبكى المصريين
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وتحذر من هذه الظاهرة
أخبار مصر

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وتحذر من هذه الظاهرة
رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال
مصراوى TV

رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال
رصاصة في الهواء ترعب بولاق الدكرور..كواليس فيديو مسجل خطر المثير للجدل
حوادث وقضايا

رصاصة في الهواء ترعب بولاق الدكرور..كواليس فيديو مسجل خطر المثير للجدل

أخبار

المزيد

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)