الشيخ رمضان عبدالمعز: كلمة واحدة تصلح حياتك

كتب : محمد قادوس

09:29 م 30/03/2026

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الاستقامة هي أساس صلاح الإنسان في حياته كلها، موجّهًا رسالة عامة لكل فئات المجتمع بضرورة الالتزام والإتقان في العمل والسلوك، قائلاً: “كل واحد فينا محتاج يسمع الكلمة دي: استقم يرحمك الله، في شغلك، في بيتك، في المسجد، مع أولادك، مع أهلك وجيرانك”، مشددًا على أن الاستقامة لا تخص فئة بعينها، بل هي منهج حياة لكل إنسان.

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن إتقان العمل ومراقبة الله في كل تصرفاتنا هو جوهر الاستقامة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، مؤكدًا أن العامل، والفلاح، والطالب، وكل إنسان في موقعه مطالب بأن يؤدي دوره بإخلاص، مستحضرًا نماذج من الواقع مثل الفلاح الذي يعتني بزرعه ويجتهد فيه، في إشارة إلى أهمية الالتزام والدقة في كل تفاصيل الحياة.

وأشار إلى أن هذه الكلمة العظيمة “فاستقم كما أُمرت” كانت من أشد الآيات على النبي ﷺ، كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لما تحمله من معاني الانضباط والالتزام، مؤكدًا أن المؤمن الحقيقي هو من يلتزم في عبادته، ومواعيده، وتعاملاته، ويحرص على طلب العلم، لأن العبادة لا تكون صحيحة دون علم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، داعيًا إلى تجديد هذا المعنى بعد رمضان حتى تستمر الطاعة وتصبح الاستقامة أسلوب حياة دائم.

