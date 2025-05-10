د. يسري جبر: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن مجيء بعض الخواطر إلى ذهن الإنسان أثناء الصلاة لا يؤثر على صحتها ولا على كمالها، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تذكّر أمرًا دنيويًا وهو في الصلاة، وهذا يدل على أن من تذكّر شيئًا كان قد نسيه أثناء الصلاة فلا حرج عليه.

وأضاف جبر، خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": الإنسان بطبيعته تمر عليه خواطر كثيرة، وهي على أربعة أنواع: خواطر ربانية تأتي من الله تعالى لحثّ العبد على طاعة معينة، وخواطر مَلَكية من الملائكة تدفعه لفعل الخير بوجه عام، وخواطر نَفْسية شهوانية تتعلق برغبات النفس كحب المال أو الطعام أو غيرها من شهوات الدنيا، وأخيرًا خواطر شيطانية تدعوه إلى المخالفة والمعصية.

وأوضح أن الأنبياء معصومون من الخواطر الشيطانية والشهوانية لكمال حالهم ورفعة مقامهم، أما غيرهم من البشر، فمن الطبيعي أن ترد عليهم هذه الخواطر حتى أثناء الصلاة، مضيفًا: "فإذا جاءك خاطر من نوع مَلَكي – كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم – وذكّرك بفعل خير أو صدقة، فالأولى أن تحفظ هذا الخاطر، وتسرع بتنفيذه بعد الانتهاء من الصلاة، كما فعل النبي الكريم.

وأكد جبر، أن "الخطر ليس في ورود الخواطر، بل في الاستسلام لها، والحرص كل الحرص أن نستثمر الخواطر الملكية والربانية التي تحثنا على الخير، دون أن نسمح للخواطر النفسية أو الشيطانية أن تفسد علينا عباداتنا.



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