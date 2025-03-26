إعلان

النشرة الدينية|شيخ الأزهر يكشف عن أكثر الأدعية التي يرددها.. وهل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان

01:03 ص الأربعاء 26 مارس 2025

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الثلاثاء 25 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

روشتة إيمانية لعلاج قسوة القلب.. يكشف عنها مفتي الجمهورية

علي جمعة: 3 طرق نبأنا بها الله عن كيفية اتصال الوحي بالبشر

عمرو خالد: وسط ضغوط الحياة..ما الذي ستختاره؟.. رغباتك الشخصية أم احتياجات

هل الدولة الوطنية الحديثة امتداد شرعي للخلافة الإسلامية؟.. المفتي يجيب

عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان بهذا المكان

الدكتور علي جمعة: الأنبياء جميعًا جاءوا برسالة أخلاقية موحدة

الدكتور علي جمعة: العقل نعمة إلهية.. والوحي اتصال رحماني بين الله والبشر

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد خليل يرد على رافضي إخراج زكاة الفطر نقدا: لو أنت فقير تقبل شعير

حكم زكاة الفطر لمن عليه دَين.. الإفتاء توضح هل يلزمه إخراجها

شيخ الأزهر يكشف عن أكثر الأدعية التي يرددها

أسامة قابيل: عبادات وأدعية تجعلك تفوز بليلة القدر

محمد على يوضح حكم صيام المرأة إذا رأت دم بني بعد الطهر من الحيض؟

مصطفى حسني: المدد الإلهي يتنزل بناءً على النية الطيبة

أيمن أبو عمر: الجار أقرب من الأهل والإحسان إليه دليل على الإيمان

هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. الباحث بمرصد الأزهر يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

نظير عياد قسوة القلب عمرو خالد الاعتكاف علي جمعة عويضة عثمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية