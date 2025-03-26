النشرة الدينية|شيخ الأزهر يكشف عن أكثر الأدعية التي يرددها.. وهل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان
كـتب- مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الثلاثاء 25 من شهر مارس.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
روشتة إيمانية لعلاج قسوة القلب.. يكشف عنها مفتي الجمهورية
علي جمعة: 3 طرق نبأنا بها الله عن كيفية اتصال الوحي بالبشر
عمرو خالد: وسط ضغوط الحياة..ما الذي ستختاره؟.. رغباتك الشخصية أم احتياجات
هل الدولة الوطنية الحديثة امتداد شرعي للخلافة الإسلامية؟.. المفتي يجيب
عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان بهذا المكان
الدكتور علي جمعة: الأنبياء جميعًا جاءوا برسالة أخلاقية موحدة
الدكتور علي جمعة: العقل نعمة إلهية.. والوحي اتصال رحماني بين الله والبشر
هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب
الشيخ أحمد خليل يرد على رافضي إخراج زكاة الفطر نقدا: لو أنت فقير تقبل شعير
حكم زكاة الفطر لمن عليه دَين.. الإفتاء توضح هل يلزمه إخراجها
شيخ الأزهر يكشف عن أكثر الأدعية التي يرددها
أسامة قابيل: عبادات وأدعية تجعلك تفوز بليلة القدر
محمد على يوضح حكم صيام المرأة إذا رأت دم بني بعد الطهر من الحيض؟
مصطفى حسني: المدد الإلهي يتنزل بناءً على النية الطيبة
أيمن أبو عمر: الجار أقرب من الأهل والإحسان إليه دليل على الإيمان
هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. الباحث بمرصد الأزهر يجيب
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