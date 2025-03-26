النشرة الدينية|شيخ الأزهر يكشف عن أكثر الأدعية التي يرددها.. وهل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الثلاثاء 25 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

روشتة إيمانية لعلاج قسوة القلب.. يكشف عنها مفتي الجمهورية

علي جمعة: 3 طرق نبأنا بها الله عن كيفية اتصال الوحي بالبشر

عمرو خالد: وسط ضغوط الحياة..ما الذي ستختاره؟.. رغباتك الشخصية أم احتياجات

هل الدولة الوطنية الحديثة امتداد شرعي للخلافة الإسلامية؟.. المفتي يجيب

عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان بهذا المكان

الدكتور علي جمعة: الأنبياء جميعًا جاءوا برسالة أخلاقية موحدة

الدكتور علي جمعة: العقل نعمة إلهية.. والوحي اتصال رحماني بين الله والبشر

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد خليل يرد على رافضي إخراج زكاة الفطر نقدا: لو أنت فقير تقبل شعير

حكم زكاة الفطر لمن عليه دَين.. الإفتاء توضح هل يلزمه إخراجها

شيخ الأزهر يكشف عن أكثر الأدعية التي يرددها

أسامة قابيل: عبادات وأدعية تجعلك تفوز بليلة القدر

محمد على يوضح حكم صيام المرأة إذا رأت دم بني بعد الطهر من الحيض؟

مصطفى حسني: المدد الإلهي يتنزل بناءً على النية الطيبة

أيمن أبو عمر: الجار أقرب من الأهل والإحسان إليه دليل على الإيمان

هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. الباحث بمرصد الأزهر يجيب