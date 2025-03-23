النشرة الدينية| علي جمعة يرد على أسئلة الأطفال.. وأحد خطباء الجامع الأزهر يوضح أهم مميزات هذه العشر الأواخر من رمضان

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس السبت 22 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

الأزهر للفتوى يكشف عن أفضل وقت لأداء صلاة التهجد: تتجلِّي فيه فيوضات ربانية

أيمن الحجار: المنازل العليا فى الجنة ليست للأنبياء فقط

الأزهر للفتوى يحسم جدل زكاة الفطر: الأصل إخراجها طعاماً والقيمة تجوز

الدكتور على جمعة: إبليس لم يكفر بالله وبعض الجن صالح لكنه لا يتواصل مع البشر

يلتمسون ليلة القدر.. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من شهر رمضان

"ليه ربنا خلق الجن وهو مؤذي وبيحبسه في رمضان؟".. علي جمعة يرد على أسئلة الأطفال

"نصدق مين.. الجن موجود بيننا ولا مش موجود؟".. علي جمعة يحسم سؤال طفلة

شوقي علام: عالمية الدعوة الإسلامية تقتضي دعم السلام والأمن العالمي

المفتي: الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون وسائل بناء وليس هدم

أحد خطباء الجامع الأزهر الشريف يوضح أهم مميزات هذه العشر الأواخر؟

عمرو خالد: يوضح سورة في القرآن تقرأها 17 مرة في اليوم تمدك بالمعونة الربانية

دعاء ختم القرآن الكريم: اللهم أغننا بالعلم... وعلمنا بما ينفعنا"

5 عبادات يجوز للحائض فعلها في العشر الأواخر من رمضان.. تعرفي عليها

دعاء ليلة القدر.. الأحد 23 رمضان ثاني الليالي الوترية في العشر الأواخر

كيف تعامل النبى مع رجل أخطأ فى حقه؟.. مصطفى حسنى يوضح

"هدعي عليك بالخراب".. معتمر مصري يهدد صديقه بالدعاء عليه أمام الكعبة والسبب غريب (فيديو)