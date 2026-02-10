إعلان

كيفية صلاة الجنازة وماذا تقول فيها.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

06:23 م 10/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما كيفية صلاة الجنازة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات وليس فيها ركوع ولا سجود، يَقْرَأ فيها المُصَلِّي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التَّشهُّد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: مِن أول: «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد..» إلى آخر التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت؛ وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلِّي لنفسه ولجميع المسلمين.

شروط صحة صلاة الجنازة

أما شروط صحة صلاة الجنازة، فسبق أن أوضحتها دار الإفتاء المصرية، مبينة أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن.

وأوضحت أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

صلاة الجنازة شروط صلاة الجنازة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على
مسرح و تليفزيون

روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
"يوسف وأبوه راحوا في 10 أيام".. أسرار رحلة كفاح انتهت بقبرين وشيطان بلا قلب
حوادث وقضايا

"يوسف وأبوه راحوا في 10 أيام".. أسرار رحلة كفاح انتهت بقبرين وشيطان بلا قلب
مسؤولان إسرائيليان: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولان إسرائيليان: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن إيران
بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي