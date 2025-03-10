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فيديو- "الإمام البصير" يبدع بتلاوة القرآن في صلاة التراويح بالجامع الأزهر ليلة 10 رمضان

01:02 ص الإثنين 10 مارس 2025

المقرئ الصغير محمد يؤم المصلين في الجامع الأزهر

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كتب - علي شبل:

امتدادًا لعمالقة القراء الذين تفرَّدت بهم مصر، ووصلًا لريادة دولة التلاوة المصرية، اختار الجامع الأزهر الشاب ذي الصوت الخاشع، الطالب محمد أحمد حسن، (من ذوي البصيرة)، ليؤمَّ المصلين اليوم في صلاة التراويح في ليلة 10 رمضان، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

نال "الإمام البصير" إشادات واسعة بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، أمس، وفي صلاة التراويح اليوم، تلا آيات بينات من سورة التوبة، برواية الإمام ابن وردان عن الإمام أبو جعفر المدني، في عاشر ليالي شهر رمضان المبارك.

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صلاة التراويح الجامع الأزهر محمد أحمد حسن
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