هبة النجار: مقولة "بعد ما شاب ودوه الكتاب" تخالف القرآن والسنة

كتب-محمد قادوس:



أكدت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مقولة "بعد ما شاب ودوه الكتاب" هي من الأمثال التي تدعو للإحباط والتكاسل عن طلب العلم، وهي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.



وأشارت عضو مركز الأزهر، إلى أن هذا النوع من التفكير يغلق أبواب التزود بالعلم والمعرفة ويعطل قدرات الإنسان على القراءة والحفظ، خاصة عند كبار السن.



وأضافت النجار خلال حلقة برنامج "ربنا بيحبك"، المذاع على قناة" الناس": القرآن الكريم يدعونا دائمًا إلى طلب العلم، ففي قوله تعالى: "وقل رب زدني علمًا" نجد دعوة مستمرة للبحث عن العلم وعدم التوقف أبدًا، وعليه، يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في تلقي العلم من الله عز وجل حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو نموذج لنا جميعًا في السعي المستمر نحو المعرفة.



واوضحت: طلب العلم ليس له وقت أو عمر محدد، بل هو طريق مفتوح أمام الجميع، وكلما اجتهدنا في طلب العلم، كلما قربنا من الله سبحانه وتعالى، ففي الحديث الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له طريقًا إلى الجنة.



وتابعت: أُحذركم من الاستماع لمن يحبطون عزيمتكم في طلب العلم. تذكروا دائمًا أن العلم هو طريق إلى الجنة، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وأيضًا كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: 'يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.



وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سن الأربعين عندما نزل عليه الوحي، مما يثبت أن العلم ليس محصورًا في مرحلة عمرية معينة. وقالت: "العلماء هم من يخشون الله أكثر من غيرهم، كما ذكر الله في القرآن: 'إنما يخشى الله من عباده العلماء'، وإذا حافظنا على طلب العلم، فإن ذلك يكون دليلاً على حب الله لنا.









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